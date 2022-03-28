Bakanlık uyarmıştı: Kar suları heyelana sebep oldu
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde eriyen kar sebebiyle heyelan meydana geldi. Aynı bölgede 3 kez heyelan yaşandı. Ekipler yola gelen toprak yığınını temizledi.
Kastamonu’da geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrasında bölgedeki karın erimeye başlamasıyla yamaçlarda yer yer çökme ve heyelanlar yaşanıyor. İnebolu’nun Korupınar köyü grup yolunda 3 kez heyelan meydana geldi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla düşen ağaç ve toprak kütlelerini temizleyerek kapanan yolu ulaşıma açtı.
Korupınar köyünde yaşayan İbrahim Kabataş’a ait evin bahçesinde de heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle evin yolu ulaşıma kapandı.
İbrahim Kabataş, heyelanın devam ettiğini belirterek kayan toprağın evlerine yaklaştığını söyledi.
İlgili Haberler
- Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı
- 4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu "Öleceğimizi düşündük" dedi
- Ordu'da heyelan! 3 ev yıkıldı, hareketlilik sürüyor
Video Haberler
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru
En Çok Okunan Haberler
- Mevlitte 130 kişi zehirlendi
- AB'den Ruslara ve Belaruslulara yaptırım kararı
- Ukrayna, İstanbul'daki görüşme için gün ve saat verdi
- Bakanlık uyarmıştı: Kar suları heyelana sebep oldu
- Boşandığı kadını bacağından vurdu
- Beşiktaş'ın Trabzonspor hazırlığında dikkat çeken detay!
- Ekonomik kriz çiftçiye bahçe yaktırdı!
- Kalp krizi geçiren ünlü hakem, acil ameliyata alındı
- '2023'ten sonra açıklayacağız...'
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza