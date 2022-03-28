Bakanlık uyarmıştı: Kar suları heyelana sebep oldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde eriyen kar sebebiyle heyelan meydana geldi. Aynı bölgede 3 kez heyelan yaşandı. Ekipler yola gelen toprak yığınını temizledi.

İHA
28 Mart 2022 Pazartesi, 15:04
Bakanlık uyarmıştı: Kar suları heyelana sebep oldu
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Kastamonu’da geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrasında bölgedeki karın erimeye başlamasıyla yamaçlarda yer yer çökme ve heyelanlar yaşanıyor. İnebolu’nun Korupınar köyü grup yolunda 3 kez heyelan meydana geldi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla düşen ağaç ve toprak kütlelerini temizleyerek kapanan yolu ulaşıma açtı.

Korupınar köyünde yaşayan İbrahim Kabataş’a ait evin bahçesinde de heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle evin yolu ulaşıma kapandı.

İbrahim Kabataş, heyelanın devam ettiğini belirterek kayan toprağın evlerine yaklaştığını söyledi.



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