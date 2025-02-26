Bakanlık verileri acı bilançoyu ortaya koydu: Sahte içki 152 can aldı!
Yurt genelinde bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendiği, 983 kişinin de yakalandığı aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.
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