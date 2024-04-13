Bakanlık yalanlamıştı: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bakanlığın kendisini yalanlamasının ardından yeni bir paylaşım daha yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 20:51
Bakanlık yalanlamıştı: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından "Teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırılmıştır" demişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Yavuzyılmaz'ın sözlerini "Gerçeği yansıtmıyor" diyerek yalanlamıştı.

BELGELERİYLE PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile resmi evrakları paylaştı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının;

Kaza yaşanan Antalya’daki teleferik tesisinin bakımını yapan şirkete verdiği onay belgesini paylaşıyorum.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Belgesi"


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