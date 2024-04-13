Antalya'da teleferikte mahsur kalanlar yaşadıklarını anlattı: 'Çocuklar bilinç kaybına uğradı'

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalan kazazedeler yaşadıklarını anlattı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:03
Antalya'da teleferikte mahsur kalanlar yaşadıklarını anlattı: 'Çocuklar bilinç kaybına uğradı'
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İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen Hatice Polat ve ailesi helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılmasının ardından yeri öperek şükreden Polat, yakınlarına sarıldı.Polat, korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

"BİLİNÇ KAYBINA UĞRADILAR"

Birden elektriklerin kesildiğini ve takla atmaya başladıklarını anlatan Polat, "Dört beş takla attık sonra ne olduğunu hatırlayamadım. Geceyi çok kötü geçirdik, çok korktuk, çocuklar vardı yanımızda, çocuklar bilinç kaybına uğradılar. Zaten sabah fazla kahvaltı yapmamıştık. Yemek, su, başka ihtiyaçlar konusunda zor anlar geçirdik." diye konuştu.

Yere inebileceklerini düşünemediğini belirten Polat, "Çok şükür yere indim, Allah kimsenin başına vermesin. Burada 7 saat kalmak işkence gibiydi. Her saniye sallanıyor, sürekli aynı korkuyu yaşıyorsun, çok zor, anlatılmaz bir şeydi. Çok travma yaşadık, bu travmadan nasıl kurtulabileceğimizi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"YARDIMCI OLDULAR"

Kazazede Turgay Büyükşahin de yetkililerin ve görevlilerin kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydederek, "Sağ olsunlar fazlasıyla ilgilendiler, yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah devlete zeval vermesin." dedi.


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