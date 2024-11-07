Bakanlık yeni hileli gıda listesini yayımladı: Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 20:47

Güncelleme: 07.11.2024 - 20:48

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresini erişime açtı.

Yurttaşlar, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor.

Bakanlığın yayımladığı yeni listeye göre, son yapılan denetimlerde 'Köy tipi bidon yoğurdu' olarak satılan üründe 'bitkisel yağ ve jelatin' tespit edildi. Ayrıca birçok markanın zeytinyağı ürününde 'tohum yağlarının karıştırılması' tespit edildi. Et ürünlerinde ise 'Sakatat (taşlık)' ortaya çıktı.

İşte bakanlığın marka marka yayımladığı güncellenmiş liste: