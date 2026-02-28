Bakanlık yönetmelikte dikkat çeken değişiklikler yaptı: Yumurtanın tadı kaçıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı “Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Bu yönetmelik Eylül 2015’te yayınlanmıştı. Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi tarafından son tüketiciye ve yerel perakendecilere arz edilebilecek olan yumurtaların toplam miktarı her bir hayvancılık işletmesi için haftalık olarak bin 500 adedi geçemiyordu. Değişiklik ile miktar 2 bin 100’e çıkarıldı. Yönetmelikte, küçük miktarlardaki yumurtanın; en fazla 250 adet kanatlı hayvana sahip her bir hayvancılık işletmesinden elde edilen yumurta miktarı olduğu belirtiliyordu. Buradaki miktar da 350’ye yükseltildi.

Yönetmeliğin ilk yayınlandığı halinde yumurtaların, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 21 gün içerisinde son tüketiciye ulaştırılması şartı bulunuyordu. Yumurtaların son tüketim tarihinin de yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacakları belirtiliyordu. Yumurtlama tarihi farklı olan yumurtaların birlikte satışa sunulması halinde ise, STT belirlenirken ilk yumurtlama tarihi dikkate alınıyordu. Burada da dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Öncelikle 21 gün şartı 28 güne çıkarıldı. Değişikliğe göre yumurtalar yumurtlama tarihinden itibaren artık 21 gün değil en fazla 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılacak. Bu tarihten sonra arz amacıyla piyasada bulundurulamayacak.

KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Yumurtaların son tüketim tarihinin yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacaklarına yönelik düzenlemedeki “son tüketim tarihi” de “tavsiye edilen tüketim tarihi” olarak değiştirildi. Artık yumurtaların “tavsiye edilen tüketim tarihi” yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacak. Yumurtlama tarihi farklı olan yumurtaların birlikte satışa sunulması halinde de “tavsiye edilen tüketim tarihi” belirlenirken ilk yumurtlama tarihi dikkate alınacak. Yumurtaların son tüketiciye arzı sırasında tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde sunulacak olan “yumurtaların son tüketim tarihi” de, “tavsiye edilen tüketim tarihi” olarak değiştirilecek. Böylece yumurtanın tavsiye edilen tüketim tarihinden sonra da kullanılabilmesine kapı açılmış oldu.

BAKANLIK: STT İLE TETT FARKLI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihinin birbiriyle karıştırılmaması isteniyor. Bakanlığın bilgi notuna göre, son tüketim tarihi geçmiş olan gıdalar güvenilir olmayan gıda olarak kabul ediliyor ve tüketilmemesi isteniyor. Son tüketim tarihi geçen bir gıda ürününün satışının kesinlikle yasak olduğu, aksini yapan gıda işletmecilerine idari yaptırım uygulandığı belirtiliyor.

TETT’Sİ GEÇEN TÜKETİLEBİLİR!

Etiketinde belirtilen koşullarda saklanmış, ambalaj bütünlüğünü koruyan bir ürünün tavsiye edilen tüketim tarihinin geçmiş olmasının ise, bu ürünün mikrobiyolojik açıdan bozulmuş veya sağlığa zararlı hale gelmiş olması anlamına değil, yalnızca kalitesinde (aroma, gevreklik vb.) azalma meydana gelmiş olabileceği anlamına geldiği belirtiliyor. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olmakla birlikte sağlık riski taşımayan gıdaların evlerde çöpe atılması ya da birçok ülkede olduğu gibi gıda işletmecileri tarafından tüketicinin bilgilendirilerek kontrollü koşullarda satışa sunulması yerine raflardan toplatılarak imha edilmesinin, ülkenin kaynaklarının israfı anlamına geldiği savunuluyor.