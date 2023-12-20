Bakanlıklar ve tarikatlar kol kola

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha önce birçok gerici vakıfla protokol imzaladı. Bu protokollerin bazıları devam ediyor. Bu protokollerden önde gelenlerinden biri bakanlık ve Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat İnsani Yardım Derneği arasında imzalandı. Dikkat çeken bir diğer protokol ise yine aynı bakanlığın Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği arasındaki anlaşma oldu. Bu protokol kapsamında ise dernek, çocuk evleri açıp hizmetlerini yürütebilecek.