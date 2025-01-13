Bakanlıktan ağaç katliamına onay!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

Uzmanların “Ormana rüzgâr enerji santralı (RES) olmaz” uyarılarına karşın “temiz enerji” adı altında bir proje daha onay aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olmasıyla gündeme gelen Mesut Toprak’ın şirketi Tay Group bünyesindeki Traktek Enerji, Edirne’ye ES kurmak için gerekli izinlerini tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği akanlığı’nın da verdiği “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararıyla birlikte bölgeye 16 rüzgâr türbini dikilecek. Enez’in Şehitler, Umurbey, azır, Çavuş ve Çeyirbaşı köylerini kapsayacak proje alanı orman, tarım arazisi, mera ve Hazine arazisi olarak kayıtlarda bulunuyor. Şirketin hazırladığı 1922 sayfalık ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, türbin alanları ve servis yolu güzergâhlarında ağaç kesimi yapılacak. Şirket genellikle meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede 5 bin 980 ağacı kesecek.

Proje kapsamında şirket 650 milyon TL harcayacak. Bunun yanında işletme ömrü 49 yıl olarak planlanan projenin iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca inşaat aşamasında 70, işletme aşamasında ise 20 personel çalışacak. Personeller için sahaya idari binası da kurulacak.

LATMOS’TA ZAFER

Aydın Koçarlı’daki ağarcık köyünde, Latmos Dağları’nın en bakir bölgelerinden birinde gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerine karşı yurttaşın mücadelesi sonuç verdi. Egamin Madencilik tarafından yürütülen çalışmalara karşı köylülerin açtığı davada Aydın 2. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.