Bakanlıktan aldığı hibe desteği gündem olmuştu... Hande Fırat kabul etti, Bill Gates örneğini verdi!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 17:51

Güncelleme: 29.04.2023 - 17:56

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Tarım Bakanlığı’ndan 3.5 milyon TL hibe desteği alacağının ortaya çıkmasının ardından yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"Bill Gates'in bile tarım arazilerine olan ilgisini düşünecek olursak üretim yapmaya karar verdim" diyen Fırat, iktidarın da kendi üzerinden hedef alındığını savundu.

Henüz hibe almadığını, ancak vadettiği yatırımı yapınca hibe alacağını söyleyen Hande Fırat, hibenin miktarına ilişkin bilgi vermedi.

Hande Fırat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"MESLEĞİMİ PARA İÇİN DEĞİL, SEVDİĞİM İÇİN YAPIYORUM"

Kamuoyuna,

Mal varlığı beş yılda bir devlete bildiren bir kadınım

Benim paraya ihtiyacım yok. Mesleğimi çok sevdiğim için yapıyorum. Emeklilik projem olarak, Türkiye'de ve dünyada tarımın ne kadar önemli olduğundan hareket ederek; birçok yatırımcının yaptığı gibi ben de bir arazi aldım.

"BILL GATES BİLE TARIM İŞİNE GİRDİ"

Dünyanın gitmekte olduğu yerden hareketle, Bill Gates'in bile tarım arazilerine olan ilgisini düşünecek olursak üretim yapmaya karar verdim. Bunu ailemle birlikte kızımın da parasıyla ve geleceği için yaptım. İki yıldır ben de olan arazi için çok ciddi paralar harcadım. İki yıldır bu arazide ekim yapan bir kadınım. Yatırımı büyütmeye karar verdim. Kendi adımı da hiç saklamadım. Birinin üzerine yaparak başkaları gibi arka kapılardan dolanmayı da dürüst bulmadım. Ancak beni görüp de kimse bana kapı açmasın diye, vekaletimi şoförüme verdim; "tüm kurallara uyun" diyerek. Bu süreçte hiçbir bakanlık yetkilisini aramadım.

"HİBE BU İŞİ YAPAN HER KADIN GİRİŞİMCİNİN HAKKI"

İki yılda bir sürü denetim geçirdik. İlkinde de başvurumuz kabul edilmedi. Millet ittifakı’nın yayın organlarından birinin yazdığı gibi 'kadın girişimcilere verilen hibe' denetimsiz, hemen verilmiyor. Onlarca denetimden geçiyorsunuz. Ben ve eşim bugüne kadar ciddi miktarda para harcadık. Hala da harcamaya devam ediyoruz. Amacımız Türkiye'ye faydalı olacak bir yatırım yapmak. Tarım sektöründe ciddi bir sorun varken, farkındalık da yaratabilmek amacıyla tamamlandığında 22 milyon TL'lik bir yatırımı Ankara'ya yapmış olacağız. Denetimlerden sonra ve tüm yatırımları yaptıktan sonra her kadın girişimcinin hakkı olan hibeyi almaya hak kazanacağız. Bu arada her yıl düzenli olarak bu işi yapıp yapmadığımız konusunda denetime tabii olacağız. Ciddi bir de istihdam yaratacağız.

"KİMSE BENİM ÜZERİMDEN İKTİDARI VURMAYA KALKMASIN"

Seçim sürecinde benim üzerimden, kasıtlı olarak birtakım odaklar tarafından üst yazı ile servis edilen saçma metinle Milli Gazete başta olmak üzere bir takım odaklar iktidarı vurmaya kalkmasın.

1 - İlk başvurum reddedildi.

2- Denetimlerdeki gerekleri yerine getirdikten sonra 700 kişiden biri olarak bunu kuralına hukukuna uygun olarak almaya sadece hak kazandım.

3- 2003-2022 dönemlerinde kırsal kalkınma yatırım programı 508 bin kişiye verildi.

4- Bu hibe henüz bize gelmiş değil. Biz 20 milyonluk yatırımı yaptıktan sonra gelecek.

5- Amacımız Türkiye'ye yararlı olmak.

6- Kimse bunu iktidarı vurmak için kullanmasın. İktidarın benim başvurumdan bile haberi yok.

7- Bu çiftlikler gibi onlarcası kurulsa, Türkiye gıdayı ucuza alacaktır.

"GELELİM BAZILARINI RAHATSIZ EDECEK GERÇEKLERE"

1- Hayatım boyunca iş takipçiliği yapmadım

2- Hayatım boyunca hiçbir iş insanından danışmanlık adı altında para almadım.

3- Hayatım boyunca belediyelerin ya da başka kurumların düzenlediği konferanslara katılıp "telif' adı altında para almadım.

"HABERİN VERİLİŞ TARZI ETİK DEĞİL"

Erdoğan'ı ve Ak Parti’yi benim üzerimden yıpratmaya çalışmak, 15 Temmuz fotoğraflarını kullanmak, seçime giderken yıllardır tanıdığım diğer parti liderlerinin kendi yayın organlarında bunları araştırmadan yayınlatmaları hiç etik değildir. Yapılmak istenenlerle mahkemede hesaplaşacağız. Benim mal varlığımın nereden geldiği belli. Çok şükür ailelerim hep arkamdaydı. Kısacası kimsenin parasına ihtiyacım hiç olmadı. Benim üzerimden kimseyi yıpratmaya kalkmayın, boşuna çaba olur. Paramı ondan bundan, danışmanlıklarla, iş adamlarından, para karşılığı haberlerden kazanmadım. Hep şerefimle iş yaptım. Tarım alanındaki yatırımımı da saklamaya hiç ihtiyaç duymadım. Bir başkasının adına yapıp yatırım yapmanın ahlaksızlık olduğunu düşündüm. Keşke ailesinden kalan, kazanan herkes Türkiye için adam gibi yatırımlar yapsa...