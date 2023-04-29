Yayınlanma: 29.04.2023 - 10:26

Güncelleme: 29.04.2023 - 10:26

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'a Tarım Bakanlığı'ndan 3.5 milyon TL'lik hibe desteği verileceği ortaya çıktı.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre; kırsalda küçük aile işletmelerinin desteklenmesi kapsamında uygulanan hibe desteğinin, Ankara’da 16 projeye verileceği açıklandı.

Hibe desteği almayı hak eden isimlerden birinin ise, sektör dışından ve küçükbaş hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan Hande Fırat olması dikkat çekti.

DOĞRULADI, ANCAK YATIRIMI AÇIKLAMADI

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe desteği alacağını doğrulayan Hande Fırat, hangi yatırım için alacağını ise açıklamadı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIMI!

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hibe desteğini almayı hak eden yatırımcılar listesine göre; Hande Fırat'ın tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında, küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yatırımına hibe desteği verileceği öğrenildi.

Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yapımının hibeye esas proje üst tutarının 7 milyon TL. Proje tutarının yüzde 50’si hibe olarak verileceği için, Hande Fırat küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yapımı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 3.5 milyon lira hibe desteği alacak.