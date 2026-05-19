Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira ceza

19.05.2026 12:00:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü’ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"2 KATI YAPTIRIM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde, Ankara Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi. 

Çevre Kanunu kapsamında gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu."

Bakanlık resmen açıkladı: Yurt dışında kazanılan ödüller için 'belge' şartı Ticaret Bakanlığı, yurt dışında kazanılan ödül, kupa ve madalyaların Türkiye’ye girişinde gümrük muafiyeti uygulanabilmesi için, uluslararası yarışmada başarı elde edildiğini gösteren belgelerin kargo firması ya da posta idaresine iletilmesi gerektiğini duyurdu.
Bakan Murat Kurum duyurdu... 2027’de zorunlu oluyor: Türkiye’de bina sistemleri değişiyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” ve “Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi” uygulamasının başlayacağını açıkladı. Düzenlemeyle birlikte düşük sera gazı salımı yapan yapılar için “Düşük Karbonlu Bina Belgesi” de devreye alınacak.
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bin 258 işletmeye 389 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası Ticaret Bakanlığı, bu yıl toplam bin 258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.