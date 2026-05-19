Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü’ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"2 KATI YAPTIRIM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde, Ankara Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi.

Çevre Kanunu kapsamında gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu."