Bakanlıktan dikkat çeken karar: Nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların piyasaya arzı yasaklandı

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurtiçinde satılamayacak.

AA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:25
Bakanlıktan dikkat çeken karar: Nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların piyasaya arzı yasaklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre nar ekşisine; nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurtiçinde piyasaya arz edilemeyecek.

TARİH VERİLDİ

Bu kapsamda yurtiçinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.


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