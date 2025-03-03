28 yıl hapisle aranıyordu: Dolandırıcı, İzmir'de yakalandı

İzmir’de resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 yıl hapisle aranıyordu: Dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:56

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, A.Ç. isimli şahsın yapılan sorgusunda hakkında 28 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş cezası olan A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #sahtecilik #sahte

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