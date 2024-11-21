Bakanlıktan Galatasaray’a jest: Stadın yanındaki park alanı tesis alanına alındı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:36

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:37

İstanbul Sarıyer’deki Ayazağa 3 ada 34 nolu parselle ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı imar planı değişikliği askıya çıktı. Bir ay süreyle askıda kalacak olan plan değişikliğine, askı süresi içinde itiraz edilebilecek.

İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait söz konusu parsel, 25 Kasım 2022 tarihinde imzalanan protokolle Galatasaray Spor Kulübüne tahsis edilmişti. Söz konusu parsel 2013 tarihli imar planlarına göre büyük bir kısmı park olmak üzere, açık otopark ve yol alanında kalıyordu.

Yapılan plan değişikliği ile 62 bin metrekarelik parselin yaklaşık 45 bin metrekarelik kısmı “Özel Kapalı Spor Tesisi Alanı” yaklaşık bin metrekarelik kısmı park ve 16 bin metrekarelik kısmı da yol alanı olarak ayrıldı.

ÖZEL KAPALI SPOR TESİSİ

Plan notlarına göre park alanı olarak ayrılan araziye özel kapalı spor tesisi yapılacak. Spor tesislerindeki spor salonları bina yüksekliği 50 metre olabilecek. Ayrıca spor tesislerine hizmet edecek olan ticari birimlerde bina yüksekliği 4 kat olarak belirlendi. Taraftar ve sporcuların kamp ihtiyacı için yapılacak olan konaklama tesislerinde(otel) ise bina yüksekliği 8 kat olabilecek.

Yeni imar planının 8 nolu notunda şöyle denildi:

“Planda özel kapalı spor tesisi alanlarında taraftar ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak büfe, lokanta ve ticari üniteler ile toplantı ve konferans salonları, spor tesislerine yönelik yönetim ve idari birimleri, sporcu sağlığı konusunda uzmanlaşmış sağlık birimleri, spor ve sporcu eğitimi konusunda uzmanlaşmış eğitim tesisleri ile taraftar ve sporcuların kamp ihtiyacı için konaklama tesisleri yer alabilir. Sporcu ve taraftara yönelik ticari üniteler ile kamp tesisi inşaat alanı, toplam inşaat alanının yüzde 40’ını geçemez.”