Bakanlıktan 'garip' yarışma: Böcek toplayan çocuklara bisiklet!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu, Giresun ve Samsun illerinde hızla yayılan ve tarımsal üretim ile halk sağlığını tehdit eden kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için garip bir kampanya başlattı.

Bakanlık, söz konusu illerde ilkokul öğrencilerine yönelik “Bil, Tanı, Topla, Kazan” adlı ödüllü yarışma düzenledi. Yarışmada en fazla kahverengi kokarca toplayarak İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eden öğrencilere bisiklet ve sürpriz hediyeler verileceği duyuruldu.

Birgün’ün haberine göre, yutulması halinde ölümcül olabilecek, cilde temas ettiğinde ciddi zararlar verebilen bu böcekleri öğrencilerin toplaması tepki çekti.

Karadeniz’de fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe büyük zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), yaprakları yiyerek ve bitki özsuyunu emerek bitkilerin gelişimini engelliyor. Böcekle biyolojik, kimyasal ve mekanik yöntemlerle yapılan mücadeleler ise şimdiye kadar yeterli sonuç vermedi.

Bakanlık, Eylül–Kasım aylarını kapsayacak yarışma için öğrencileri bilgilendirmek amacıyla okullarda seminerler düzenledi. Ayrıca muhtarlara gönderilen mesajlarla etkinliğe destek verilmesi istendi.

Öğrencilere yapılan duyuruda, yarışmaya katılmak için şu adımlar paylaşıldı:

“Önce eğitime katıl, kahverengi kokarcayı topla ve biriktir. Topladıklarını her hafta cuma günü bağlı bulunduğun İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim et. 30 Kasım 2025’e kadar toplamaya devam et.”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak yürüttüğü bu kampanya, çocukların tehlikeli böceklerle temas etmesi nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.