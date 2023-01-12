Bakanlıktan havalimanına komşu satılık arazi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adnan Menderes Havalimanı’nın 700 metre uzağındaki 6 bin 181 metrekarelik araziyi 49 milyon 460 bin TL’ye satışa çıkardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Menderes ilçesinde binlerce metrekarelik araziyi satışa çıkardı. Görece Mahallesi’nde bulunan 6 bin 181 metrekare büyüklüğündeki alanın 0,50 yapılaşma izni bulunuyor.
Adnan Menderes Havalimanı'nın yanı başında olan araziden en az 49 milyon 460 bin TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.
Kapalı teklif yöntemiyle satışa çıkarılan parsel satışı 8 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek.
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