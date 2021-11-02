Bakanlıktan kaçak telefon uyarı: e-Devlet hesabınızı kontrol edin

02 Kasım 2021 Salı, 12:27

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yurt dışından temin edilen cep telefonlarının yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

e-DEVLET HESABINIZI KONTROL EDİN

Açıklamada kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonlarının ilerleyen tarihlerde vatandaşları mağdur ettiği belirtilerek, “Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmektedir.” denildi.