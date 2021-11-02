Bakanlıktan kaçak telefon uyarı: e-Devlet hesabınızı kontrol edin

İçişleri Bakanlığı, yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 86 şüpheliye yönelik 76 ilde 'Sinyal' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan kaçak telefonlar için uyarı geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 12:27
Bakanlıktan kaçak telefon uyarı: e-Devlet hesabınızı kontrol edin
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yurt dışından temin edilen cep telefonlarının yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

e-DEVLET HESABINIZI KONTROL EDİN

Açıklamada kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonlarının ilerleyen tarihlerde vatandaşları mağdur ettiği belirtilerek, “Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmektedir.” denildi.



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