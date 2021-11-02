76 ilde 'Sinyal' operasyonu: Yüzlerce adreste arama
İçişleri Bakanlığı, yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 86 şüpheliye yönelik 76 ilde 'Sinyal' operasyonu başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yurt dışından temin edilen cep telefonlarının yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.
Kuryeler vasıtasıyla iş yerlerine dağıtılan telefonların, Türkiye'de kayıtlı eski model cep telefonlarının 'IMEI' bilgileri kopyalanarak kullanıma hazır hale getirildiği ve daha sonra piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Bu kapsamda, devleti vergi kaybına uğratan ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen 86 şüpheliye yönelik 76 ilde eş zamanlı 'Sinyal' operasyonu başlatıldı.
Operasyon kapsamında 341 adreste arama yapılırken, çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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