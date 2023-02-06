Bakanlıktan Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 'cezaevleri' açıklaması

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:08

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan depremle birlikte cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin durumuyla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

“CAN KAYBI VEYA YARALI YOK”

Hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerin olmadığı belirtilen açıklamada “Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.