Son Dakika... Kahramanmaraş depreminde 3 asker şehit oldu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:53

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

'3 ŞEHİDİMİZ, YARALILARIMIZ VAR'

Bakan Akari yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık" ifadelerini kullandı.