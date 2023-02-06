Son Dakika... Kahramanmaraş depreminde 3 asker şehit oldu

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:53
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. 

'3 ŞEHİDİMİZ, YARALILARIMIZ VAR'

Bakan Akari yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 
 
 

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