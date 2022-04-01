Bakanlıktan Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi

01 Nisan 2022 Cuma, 18:25

İstanbul'da metro ve tramvay seferlerinde de Ramazan ayı için düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca Marmaray seferlerinin uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.

— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) April 1, 2022