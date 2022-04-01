Bakanlıktan Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Marmaray seferlerinin Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri uzatıldığı açıklandı.
İstanbul'da metro ve tramvay seferlerinde de Ramazan ayı için düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca Marmaray seferlerinin uzatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.
— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) April 1, 2022
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