Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

27 Mart 2022 Pazar, 12:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 5 Kasım 2021'de 567 bin 169 yolcu taşıyarak rekor kıran Marmaray'ın, 24 Mart'ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekoru tazelediği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım 2021'de 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı anımsatılan açıklamada, 24 Mart'ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekorun tazelendiği duyuruldu.

TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Marmaray'da, 670 milyon yolcunun seyahat ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Marmaray'da yolcu yoğunluğun en çok yaşandığı istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi. Bu istasyonlar, taşınan yolcuların yüzde 52'sini ağırladı. Yolcuların yüzde 51'inin Avrupa yakası, yüzde 49'unun ise Anadolu yakasından hareket ettiği tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.



