Bakanlıktan sokak lambaları uygulamasında geri adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasıyla birlikte sokak lambalarını 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürme kararı almıştı. Bakanlığın bu uygulamadan vazgeçildiği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 13:14
Bakanlıktan sokak lambaları uygulamasında geri adım
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Gazetemiz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bakanlığın, elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyla “Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” talimatını verdiği haberini duyurmuştu.

Enerji Bakanlığı, sokak lambalarının 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Fox TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan İsmail Küçükkaya, bakanlığın açıklamasını duyurdu.

Küçükkaya şunları söyledi:

"Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz"


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