Son Dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yapılan hain saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Son Dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:33

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14'ünün taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14’ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."


Etiketler: #Sağlık Bakanlığı #TUSAŞ #terör saldırısı #Son dakika

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