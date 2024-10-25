Son Dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yapılan hain saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14'ünün taburcu edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14’ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
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