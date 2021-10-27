CHP'li Yalım'dan, "Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde satılan kömürde eksik gramaj" iddiası

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:28

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Kredi Kooperatiflerince 25 kilogramlık torbalarda satılan ithal kömürlerle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yapılan paketleme işleminde tedarikçi firmanın ciddi oranda rant sağladığını ileri süren Yalım, "Tarım ve Kredi Kooperatifleri, çiftçimiz ve vatandaşlarımızın alışveriş ettiği devlete ait bir kurumdur. Bu kurum gıdanın yanı sıra vatandaşa kışlık kömür satışıyla da hizmet vermektedir. Bir vatandaşın aldığı kömürde torbaların 25 kilogram olması gerekirken yapılan tartım sonrasında çuvalların 21.5 ila 22 kilogram arası ölçümleri alınıyor." dedi.

Yapılan eksik paketlemelerden ciddi anlamda rant sağlandığını belirten Yalım, "Vatandaşımız dolandırılmaktadır. Bunu milyonlarca ton kömür olarak hesapladığımızda ortaya haksız yere kazanılmış çok ciddi rakamlar çıkmaktadır." diye konuştu.



Özkan Yalım, yapılan usulsüzlüğe karşı ihbarda bulunduğunu ve yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.