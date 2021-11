Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kendisine ceza

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:07

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılda en az üç kez yayınlanması gereken gıdada taklit ve tağşiş listesini son bir yıldır yayınlamazken, bu durum gıda denetimlerinin sorgulanmasını gündeme getiriyor.

Hileli gıda üreten firmaların açıklanmaması kafalarda ciddi soru işaretleri oluştururken, Tarım ve Orman Bakanlığının, ilişkili kuruluşu olan Et ve Süt Kurumu'na Gıda Kodeksine aykırı üretimden dolayı 30 bin lira idari para cezası kestiği ortaya çıktı.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Sincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde Et ve Süt Kurumu tarafından üretilmiş dondurulmuş dana kıyma ürününde Gıda Kodeksi Tebliğinde belirlenen (yüzde 20) yağ oranının üstünde yağ tespit edildi. Bunun üzerine Et ve Süt Kurumu, laboratuvar sonuçlarına itiraz ederek şahit numune üstünden yeniden analiz yapılmasını istedi. Bu sefer dondurulmuş dana kıyma şahit numune üstünden Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde yeniden analiz yaptırıldı. Yapılan bu ikinci analizde ise yağ oranı daha fazla çıktı. İlk analizde yağ oranı yüzde 23 çıkarken, ikinci analizde yüzde 27,3 çıktı.

İKİNCİ ANALİZDE YAĞ ORANI DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Sincan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu tarafından üretilen söz konusu dondurulmuş dana kıymanın Türk Gıda Kodeksi Et Hazırlanmış, Et Karışımları ve Et Ürünleri tebliğine aykırı olduğunu belirterek, Et ve Süt Kurumu aleyhine 30 bin 416 lira idari para cezası kesilmesine karar veriyor.

Et ve Süt Kurumu yetkilileri, söz konusu dondurulmuş dana kıymaların Milli Savunma Bakanlığı için üretildiğini ancak elde kalanların ise Et ve Süt Kurumunun kendi satış yerlerinde vatandaşa daha düşük fiyattan satıldığını bildirdiler. Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan üretimlerde sözleşme kapsamında dondurulmuş dana kıymalarda yağ oranının yüzde 25’e kadar çıktığını dile getiren yetkililer, “Milli Savunma Bakanlığı'na verilen ürünlerde yağ oranının yüzde 25’e kadar çıkmasında bir sıkıntı yok ancak bu ürünlerin piyasada vatandaşa satılmasından dolayı bu ceza kesildi” şeklinde savunmada bulundu.

NEDEN PİYASAYA SÜRÜLDÜ?

Yetkililer Gıda Kodeksi Tebliğine aykırı ürün üretimini; ‘vatandaşa düşük fiyattan’ sattık şeklinde savunurken, Milli Savunma Bakanlığı için üretilen dondurulmuş dana kıymaların neden Et ve Süt Kurumu'nun satış yerlerinde vatandaşa satıldığı ise ciddi bir soru işareti oluşturuyor. Bu şekilde ne kadar dondurulmuş dana kıymanın vatandaşa satıldığı ve kurumun burada ne kadar zarara uğratıldığı ise bilinmiyor.