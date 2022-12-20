'Bakım yapıyoruz' diyerek internet kablolarını çalanlar yakalandı
İstanbul Sultangazi'de işçi kıyafetleriyle bakım çalışması yapıyor gibi davranarak internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde, yaklaşık iki hafta önce öğle saatlerinde işçi kıyafetleri giyen 4 kişi, sokaktaki rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girdi.
Dubayı sokağa koyarak bakım çalışması süsü veren şüpheliler, yeraltından geçen internet kablolarını çaldı.
MAHALLE İNTERNETSİZ KALDI
Yaşanan olayın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesildi. Günlerdir interneti kesik olan mahalleli, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, rögarın içinden çıkan kabloları kesenin Seçkin E. olduğunu tespit etti. Yakalanan Seçkin E., Sıddık B.'nin adını verdi.
Olayı gerçekleştirmek için Hüseyin C.'ye ait 34 DU 5319 plakalı aracı kullandıklarını söyleyen Seçkin E.'nin beyanından yola çıkan polis, Azerbaycan uyruklu Zaur S. olduğunu tespit ettiği diğer hırsızı da yakaladı.
Gözaltına alınarak Emniyet'e götürülen 4 şüpheli "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyet'te işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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