Bakırçay'ın ardından bu kez de Dikili'deki sulama göletinde balık ölümleri görüldü

Balıkesir'in güneyindeki Ömer Dağı'ndan doğup İzmir'in Dikili ilçesinde Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da geçen hafta yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bu kez de aynı bölgede bir sulama göletinde balık ölümleri görüldü.

ANKA
04 Ekim 2022 Salı, 13:11
Bakırçay'ın ardından bu kez de Dikili'deki sulama göletinde balık ölümleri görüldü
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Çandarlı Körfezi’ne dökülen Bakırçay’daki balık ölümleri geçen hafta yöre halkında endişe yaratmıştı. Tarımsal sulamada kullanılan Bakırçay'daki balık ölümlerine ilişkin araştırma sürürken bu kez yakın bir bölge olan Dikili'nin Deliktaş Mahallesi'ndeki sulama göletinde balık ölümleri tespit edildi. Kefal, sazan, levrek cinsi ölü balıklar göletin yüzeyini kapladı.

Çandarlı Halk Meclisi, göletteki su seviyesinin çok düştüğünü gerekli önlemlerin alınmadığını ileri sürdü. Balıkların oksijensizlik nedeniyle ölmüş olabileceği ifade edildi.


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