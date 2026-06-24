Bakırköy Adliyesine kalem görünümlü silahla girmek isteyen şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 22.06.2026 günü saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Adliye binasına giriş yapmak üzere gelen N.Y. isimli şahsın çantası, X-Ray cihazından geçtiği sırada görevli polis memurlarının dikkatini çekti. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine çanta detaylı incelemeye alındı.

ÇANTADAN "KALEM SİLAH" VE NEŞTER ÇIKTI

Polis ekiplerinin çantada yaptığı aramalarda ele geçirilenler adeta pes dedirtti. Aramalarda; tükenmez kalem boyutunda ve görünümünde, üzerinde hiçbir ibare bulunmayan, ateşleme iğnesi mevcut ve çalışır durumda olduğu değerlendirilen 1 adet tabanca düzeneği (kalem silah) ele geçirildi.

Aramaların devamında ise yine kalem boyutlarında ucuna cerrahi neşter takılmış metal bir cisim, 4 adet yedek neşter başlığı ve 1 adet biber gazı spreyi bulundu.

SUÇ ORTAĞIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Tehlikeli maddelerle adliyeye sızmaya çalışan N.Y. ile yanında bulunan M.S. isimli diğer şüpheli, adliye polisi tarafından anında müdahale edilerek gözaltına alındı. Suç unsuru olan malzemelere ise emniyet güçlerince el konuldu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeye silah ve kesici aletlerle girmeye çalışan şüpheli N.Y.’yi, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.