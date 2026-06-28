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Bakırköy Çırpıcı Deresi’nde toplu balık ölümü: AFAD inceleme başlattı

Bakırköy Çırpıcı Deresi’nde toplu balık ölümü: AFAD inceleme başlattı

28.06.2026 09:54:00
Güncellenme:
AA DHA
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Bakırköy Çırpıcı Deresi’nde toplu balık ölümü: AFAD inceleme başlattı

Bakırköy'de Çırpıcı Deresi’nin sahil kesiminde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. AFAD ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.
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Bakırköy'de Kennedy Caddesi Taş İskele yanında, Çırpıcı Deresi’nin sahil kesiminde görülen ölü balıklar, ekipleri harekete geçirdi.

Kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sahil güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri sudan numune alarak analiz yapılmak üzere laboratuvara götürdü.

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İNCELEME YAPILACAK

Balıkların akşam saatlerinden itibaren ölmeye başladığı iddia edildi.

Toplu balık ölümünün kesin nedeninin, yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

İlgili Konular: #balık #dere

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