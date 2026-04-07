Bakırköy’de okul yanında tepkilere rağmen yıkım sürüyor

7.04.2026 12:48:00
Haber Merkezi
Bakırköy’de ders saatinde başlayan ve tepki çeken yıkım çalışması bugün de devam etti. Veliler, hiçbir önlem alınmadığını belirterek çocukların risk altında olduğunu söyledi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Yenimahalle’de bir okulun hemen yanındaki binada başlatılan yıkım çalışması, tepkilere rağmen sürüyor.

Ders saatlerinde yapılan ve güvenlik önlemleri alınmadığı iddia edilen yıkım nedeniyle veliler yeniden isyan etti. Dün başlayan ve tartışma yaratan yıkımın bugün de durdurulmadığı öğrenildi. Veliler, öğrencilerin hâlâ koruma altına alınmayan binanın yanından geçerek okula giriş yaptığını belirtti.

VELİLER TEPKİLİ

Gazetemize konuşan veliler, “Yıkım bitmedi, hâlâ devam ediyor. Çocuklarımız bu korumasız binanın hemen yanından geçerek okula giriyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Veliler, “Binanın her yerinden taşlar düşüyor, hiçbir önlem yok. Eğitim saatinde yıkım sürdürülüyor. Çocuklarımız risk altında” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM AKSIYOR

Gürültü ve güvenlik riski nedeniyle öğrencilerin derslere odaklanamadığını dile getiren veliler, “Ders dinlemek mümkün değil. Hem korku hem de gürültü var” diye konuştu.

Tüm şikâyetlere rağmen yıkım çalışmalarının devam ettiği, yetkili kurumlardan ise henüz yeni bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Bakırköy’de okulun yanında yıkım: Veliler isyan etti
Bakırköy’de okulun yanında yıkım: Veliler isyan etti Bakırköy’de okul yanında yıkım tepki çekti. Ders saatinde yapılan çalışma velileri harekete geçirdi. Hiçbir önlem alınmadan sürdürüldüğü öne sürülen yıkım nedeniyle aileler çocuklarını okuldan aldı. Asbest ve güvenlik riski tartışma yarattı.
