Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakırköy’de okulun yanında yıkım: Veliler isyan etti

6.04.2026 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakırköy’de okul yanında yıkım tepki çekti. Ders saatinde yapılan çalışma velileri harekete geçirdi. Hiçbir önlem alınmadan sürdürüldüğü öne sürülen yıkım nedeniyle aileler çocuklarını okuldan aldı. Asbest ve güvenlik riski tartışma yarattı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Yenimahalle’de bulunan bir okulun hemen yanındaki binanın, kentsel dönüşüm kapsamında ders saatlerinde yıkılması velilerin tepkisine neden oldu.

İddiaya göre, okul günü devam ederken gerçekleştirilen yıkım sırasında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Duruma tepki gösteren veliler, ilgili birimlere yaptıkları başvurulara rağmen yıkımın durdurulmadığını belirtti.

VELİLER ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI

Yıkımı haber alan bazı veliler, çocuklarını okuldan almak için okula gitti. Veliler, hem güvenlik riski hem de ortaya çıkan toz ve gürültü nedeniyle eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülemediğini ifade etti.

“ASBESTE MARUZ KALIYORLAR” İDDİASI

Konuya ilişkin gazetemize konuşan veliler, tepki göstererek, “Okulların tatil olmasını beklemedikleri gibi bu yıkımı hafta sonu bile yapmadılar. Ülkemizde daha yeni bir çocuğumuz binadan düşen bir parça nedeniyle hayatını kaybetti. Hiçbir şekilde ders alınmıyor” dedi.

Veliler, “Burada bulunan ve kendilerini yetkili olarak tanıtan kişilerle görüştük ancak ‘yıkım devam edecek’ yanıtını aldık. Belediyeye ulaştık, şikâyette bulunduk. Güvenlik için ‘zabıta gönderiyoruz’ denildi. Çocuklarımız şu anda asbest maddesine maruz kalıyor. Bu gürültüde ders işlemek de mümkün değil” ifadelerini kullandı.

YIKIM DURDURULMADI

Velilerin tüm itirazlarına karşın yıkım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #okul #BAKırköy #veli

