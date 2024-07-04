Bakırköy önlerinde karaya oturan 'Lady Ayana' isimli gemi kurtarıldı

Bakırköy Ahırkapı önlerinde karaya oturan “Lady Ayana” isimli gemi kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 08:22
Bakırköy önlerinde karaya oturan 'Lady Ayana' isimli gemi kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Haziran 2024 tarihinde Ahırkapı demir sahasında karaya oturmuş olan Lady Ayana isimli gemi, Kurtarma Uzmanımız koordinasyonunda; Gemi Kurtaran, Kurtarma-5 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz tarafından kurtarılarak tekrar yüzmesi sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Geminin aynı bölgede emniyetli bir mevkiye demirletildiği bildirildi.

Rusya'dan Tunus'a giden “Lady Ayana” isimli 169 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi 28 Haziran günü karaya oturmuştu.


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