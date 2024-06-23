Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

DHA
23 Haziran 2024 Pazar, 08:00
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yararlanırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, hastane bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

İki grubun defalarca kez silahlarını ateşlediği anlarda hastane bahçesinde ve çevrede büyük panik yaşanırken, çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastane personeli ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

Olayın ardından çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi tedbir amacıyla hasta girişine kapatıldı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

ONLARCA MERMİ KOVANI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Çatışma sırasında çevreye saçılan mermiler, o sırada hastaneye gelen ve içinde aile bulunan bir aracın camına ve güvenlik kulübesine de isabet etti.

Çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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