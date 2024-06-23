Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, hastane bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.