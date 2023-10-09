Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yangın!
İstanbul Bakırköy'de hastane bahçesinde bulunan baz istasyonu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken hastane çevresinde kısa süreli panik yaşandı.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki baz istasyonunda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile yangına müdahale etti. Hastaneye gelenler kısa süreli panik yaşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunda hasar oluştu.
Otomobilini son anda kurtaran Recep Akar, "Arabamı park ederken bir sıcaklık hissettik, başka birisi bizi uyardı. 'Yangın var, direk yanıyor arabanı ileriye al' dedi. Son anda arabamı kurtardım. Baz istasyonu yanmış. Direğin içindeki kablolar yanmış, sonradan fark ettik" diye konuştu.
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