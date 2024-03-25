Bakırköy sahilinde fırtına: Dalgalar oluştu

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Bakırköy sahilinde dalgalar oluştu. Uyarılara rağmen bazı yurttaşların sahilde yürüyüş yaptıkları görüldü.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:14
Bakırköy sahilinde fırtına: Dalgalar oluştu
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Megakent İstanbul yeni haftaya fırtınayla başladı.

Fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksama yaşanırken, Bakırköy Florya sahilinde oluşan dalgalar kameraya yansıdı. Dalgaların boyu zaman zaman yükselirken, kıyıda gezen vatandaşların uyarıları aldırmadan yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdikleri görüldü.


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