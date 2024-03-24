Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:10
Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde rüzgarın, pazartesi günü (25.03.2024) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


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