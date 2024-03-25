Mayısta fırtına kopacak: Hafif ticari araç üreten markalar yeni modellerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2024 - 04:00

Stellantis Grubu, hafif ticari araç portföyünü daha etkin bir şekilde yönetmek için 2023 yılında Stellantis Pro One adını taşıyan yeni bir organizasyon kurdu. Citroen, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markalarının hafif ticari araçları da bu şemsiye altına alındı. Grubun Dare Forward 2030 planında 2030 yılında hafif ticari araç cirosunun 2021 yılının iki katı olması hedeflenmişti. 2023 yılında 1.7 milyon adet van ve pikap satışı gerçekleştiren grubun 189.5 milyar Avroluk cirosunun üçte biri hafif ticari araçlardan geldi. 2023 yılında Avrupa ve Güney Amerika pazarında lider olan grup, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ikinci, Kuzey Amerika’da ise üçüncü sırayı aldı. Grubun hedefi 2027’de dünya çapında birincilik. Bu hedefe yönelik olarak ürün gamını geliştirmeye devam eden grup markalarının kompakt, orta ve büyük sınıf vanlarının tanıtımı Almanya’da Opel’in merkezi olan Rüsselsheim’da yapıldı.

Temel olarak aynı yapıya sahip vanların burun tasarımları ve Peugeot Partner’ın iç mekân tasarımı dışında donanım özelliklerindeki farklar öne çıkıyor. Kompakt van sınıfında Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo ve Peugeot Partner, orta van sınıfında Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro ve Peugeot Expert, büyük van sınıfında ise Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano ve Peugeot Boxer yer alıyor. İngiltere’de Opel modelleri Vauxhall markasıyla satılıyor.

Hidrojene yatırım

Stellantis Pro One hdirojeb yakıt hücresi teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor. Orta ve büyük sınıftaki van modellerinde sunulan hidrojen yakıt hücresi teknolojisine ilginin gittikçe arttığını açıklayan yetkililer, Avrupa’da her 200 km’de bir hidrojen dolum istasyonu kuralının işlemeye başlamasıyla birlikte talebin daha da artacağına dikkat çekiyor. Halen 150 civarında olan dolum istasyonu sayısının 2030’da 500’ün üzerinde olması bekleniyor.

Yeni kompakt hafif ticariler 2. nesil tam elektrikli güçaktarma sistemleriyle 340 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor ve sınıfının en iyi değerine ulaşıyor.

‘Marka sadakati’

Stellantis Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, “Tüm Stellantis hafif ticari araç serisinin yenilikçi teknolojiler ve bağlantılı hizmetlerle birlikte ikinci nesil elektrikliye geçiş doğrultusunda yenilenmesi, Pro One ile desteklenen liderlik ve müşteri odaklı yaklaşımın temelini oluşturuyor. Ticari araç kategorisinde tek çatı altında altı markayı birleştiren tek üreticiyiz. Bu bizim Stellantis olarak en özgün gücümüz ve bunların üzerine yatırım yapmaktayız. Müşterilerin satın alma kararlarındaki birincil sebep marka sadakati. Diğer yandan, markalarımızın farklı ülkelerde farklı pozisyonları mevcut. Bu da bizim marka çeşitliliğimizin ticari araç pazarındaki gücünü artırıyor” dedi.