Bakırköy'de eğlence mekanı önündekilere silahlı saldırı

Bakırköy’de motosikletli 2 şüpheli, eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş etti. Saldırıda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişi yaralandı.Kaldırımda bekleyen bir baba ve bebeği saldırıdan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:38
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Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, siyah motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, eğlence mekanın önünde bekleyenlere ateş etti. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, güvenlik görevlisi B.K. ve İran uyruklu olduğu öğrenilen P.N.'ye isabet etti. Saldırı sırasında kaldırımda bebeğiyle beklenen bir baba yaralanmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE BEBEĞİ SALDIRIDAN SON ANDA KURTULDU

Saldırıda yaralanan B.K. özel bir hastaneye, P.N. ise Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Görüntülerde, motosikletli saldırganlardan birinin başında kaskla eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde, saldırı anında kaldırımdaki otomobilin arkasında bulunan bir baba ve bebeğinin yaralanmaktan son anda kurtulduğu da görülüyor. Saldırıda bacağından yaralanan 1 kişi, kaldırımda park halinde bulunan otomobilin arkasına saklandı. Silahlı saldırıya tanık olanlar yaralıya kısa sürede müdahale etti. Saldırı anında ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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