Bakırköy'de iki otomobil çarpıştı: Trafik durma noktasına geldi!

Bakırköy D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 13:32
Bakırköy'de iki otomobil çarpıştı: Trafik durma noktasına geldi!
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Kaza, D-100 Karayolu Fidanlık mevki Yenibosna istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 KT 4839 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken önünde ilerleyen 34 SJS 96 plakalı otomobille çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan öndeki otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Necati Albayrak ve yanında bulunan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken Yenibosna istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.


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