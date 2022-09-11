Bakırköy'de AVM'de 'parfüm' hırsızlığı

11 Eylül 2022 Pazar, 11:12

Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kozmetik standına, perşembe günü akşam saatlerinde gelen bir kadın, çalışanın diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek tezgaha yaklaştı.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Kadın, tezgahta bulunan parfümü çalarak, uzaklaştı. O anlar ise AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çalışanın diğer müşterilerle ilgilendiği sırada standa gelen kadın, arka taraftan yanaşarak tezgahta bulunan parfümü çalıyor. Çaldığı parfümü koklayan kadın daha sonra uzaklaşıyor.