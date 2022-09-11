Bakırköy'de AVM'de 'parfüm' hırsızlığı

İstanbul Bakırköy'de bulunan alışveriş merkezine gelen kadın, satıcı diğer müşterilerle ilgilenirken arka taraftan yaklaşarak parfüm çaldı. O anlar AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
11 Eylül 2022 Pazar, 11:12
Bakırköy'de AVM'de 'parfüm' hırsızlığı
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Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kozmetik standına, perşembe günü akşam saatlerinde gelen bir kadın, çalışanın diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek tezgaha yaklaştı.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Kadın, tezgahta bulunan parfümü çalarak, uzaklaştı. O anlar ise AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çalışanın diğer müşterilerle ilgilendiği sırada standa gelen kadın, arka taraftan yanaşarak tezgahta bulunan parfümü çalıyor. Çaldığı parfümü koklayan kadın daha sonra uzaklaşıyor.


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