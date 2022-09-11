Bakırköy'de AVM'de 'parfüm' hırsızlığı
İstanbul Bakırköy'de bulunan alışveriş merkezine gelen kadın, satıcı diğer müşterilerle ilgilenirken arka taraftan yaklaşarak parfüm çaldı. O anlar AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kozmetik standına, perşembe günü akşam saatlerinde gelen bir kadın, çalışanın diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek tezgaha yaklaştı.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Kadın, tezgahta bulunan parfümü çalarak, uzaklaştı. O anlar ise AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çalışanın diğer müşterilerle ilgilendiği sırada standa gelen kadın, arka taraftan yanaşarak tezgahta bulunan parfümü çalıyor. Çaldığı parfümü koklayan kadın daha sonra uzaklaşıyor.
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