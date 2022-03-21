Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden şüpheli tutuklandı

21 Mart 2022 Pazartesi, 19:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart saat 18.00 sularında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde bir kişinin, doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö'yü darbettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kapı önündeki şeridi geçmek istediği, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve serviste çalışan doktor M.S.D'yi darbettiği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli M.K. şiddet eylemi yapma saikiyle hareket etmediğini savunarak, "Ben sadece güvenlik görevlisine eşimin hamile olduğunu söylediğim halde neden ittirdiğini sordum. Bana bakmasını sağlamak amacıyla elimi güvenlik görevlisinin omzuna koymuştum. Kendisine 'sen eşimi iteklemişsin, neden ittin' diye sordum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana yumruk salladı. Ben de kendisine karşılık verdim." diye konuştu.

OLAYDA 'MAĞDUR' BENİM

Salladığı yumruğun görevlinin neresine geldiğini bilmediğini ve yumruklaşma olurken herhangi bir kan olmadığını anlatan şüpheli, sonrasında olayların geliştiğini ve güvenlik görevlisi haricinde doktor veya başka bir görevli ile münakaşaya girmediğini iddia etti.

Şüpheli M.K, "Fiziksel temasta bulunmadım. Aleyhime verilen beyanları kabul etmiyorum. Doktor olaylarını kabul etmiyorum. Olayda mağdur olan benim. Yaralama gibi bir niyetim yoktu. Özür beklerken bana saldırdı. Olan durumdan dolayı pişmanım. Konunun buralara gelmesini istemedim." dedi.

ZANLI TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli M.K'nın "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.



