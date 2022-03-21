Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden şüpheli tutuklandı
Bakırköy'de doktor ve hastane güvenlik görevlisini darbeden şüpheli "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart saat 18.00 sularında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde bir kişinin, doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö'yü darbettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kapı önündeki şeridi geçmek istediği, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve serviste çalışan doktor M.S.D'yi darbettiği öne sürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli M.K. şiddet eylemi yapma saikiyle hareket etmediğini savunarak, "Ben sadece güvenlik görevlisine eşimin hamile olduğunu söylediğim halde neden ittirdiğini sordum. Bana bakmasını sağlamak amacıyla elimi güvenlik görevlisinin omzuna koymuştum. Kendisine 'sen eşimi iteklemişsin, neden ittin' diye sordum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana yumruk salladı. Ben de kendisine karşılık verdim." diye konuştu.
OLAYDA 'MAĞDUR' BENİM
Salladığı yumruğun görevlinin neresine geldiğini bilmediğini ve yumruklaşma olurken herhangi bir kan olmadığını anlatan şüpheli, sonrasında olayların geliştiğini ve güvenlik görevlisi haricinde doktor veya başka bir görevli ile münakaşaya girmediğini iddia etti.
Şüpheli M.K, "Fiziksel temasta bulunmadım. Aleyhime verilen beyanları kabul etmiyorum. Doktor olaylarını kabul etmiyorum. Olayda mağdur olan benim. Yaralama gibi bir niyetim yoktu. Özür beklerken bana saldırdı. Olan durumdan dolayı pişmanım. Konunun buralara gelmesini istemedim." dedi.
ZANLI TUTUKLANDI
Hakimlik, şüpheli M.K'nın "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
İlgili Haberler
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest bırakıldı
- Uzman çavuş protesto edilmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı, doktor hakkında inceleme başlatıldı
- Uzman çavuş göreve iade edildi, hastane yönetimi ve doktora soruşturma
Video Haberler
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
- 17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle öldürdü
- ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı
- 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse...'
- Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
- İzmir’de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
- ''Kırım ve Donbass'ı da tartışmaya hazırım''
- Belediye başkanına silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- 'Fındık ve çay bitecek, kayak yapılamayacak'
- Düşen su seviyesi gemi seferlerini aksatıyor
- 'Türkiye 2023'te su fakiri ülke konumunda olabilir'
- Turkovac'ı geliştirmişti: 'Yeni başarılar bizi bekliyor'
- Soyer'den 'birlikte yaşam' vurgusu
- Enerji krizi: 9 eyalette elektrikler kesilebilir
- Bilim Kurulu Üyesi'nden Covid-19 ilacı uyarısı
- Benzin istasyonuna ateş açıldı: 3 ölü
- Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon
- İlyas Salman hakim karşısında