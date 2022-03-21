Uzman Çavuş göreve iade edildi, hastane yönetimi ve doktora soruşturma
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste Uzman Çavuş ile doktor arasında yaşanan arbede sonrası görevli doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş Ali A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı.
Olayın taraflarından Doktor Tahir T. 10 gün izin aldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle doktor hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Uzman Çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
ALKIŞLI PROTESTOYA İDARİ SORUŞTURMA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de Jandarma Uzman Çavuş’u alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı.
Hastane yönetiminin Uzman Çavuş’un taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.
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