Bakırköy'de doktorun evini soyan hırsız yakalandı
İstanbul Bakırköy'de kadın doktorun evine girerek ziynet eşyaları ile anahtarını aldıkları otomobili çalan şüphelilerden Hakan A. (23) gözaltına alındı. Şüphelinin 45 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Bakırköy'de 13 Aralık'ta başvuran doktor Emine A., evine giren hırsızların ziynet eşyaları ile kapıda park halindeki otomobilini çaldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin hırsızlık için binaya girdiklerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.
Görüntülerde aparman kapısından içeri giren iki şüphelinin bina içinde dolaştığı görüldü. Hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin daha sonra apartmandan hızlı çıkışları ardından park halindeki otomobili alarak uzaklaştıkları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
DAHA ÖNCEDEN 45 KEZ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ YİNE YAKALANDI
Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kısa sürede şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Daha önceden de polis tarafından 45 kez gözaltına alınan şüpheli Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ayrıca 3 evden hırsızlık ve bir plaka hırsızlığının faili olduğu tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, kimliği belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
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