İzmir’de bir doktor intihar etti

19 Aralık 2022 Pazartesi, 04:57

Edinilen bilgiye göre, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli doktor Kadir Çoşkun (37) Küçükçiğli Mahallesi’ndeki evinde eşinin şehir dışında olduğu sırada intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı.

Çoşkun’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.