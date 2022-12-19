İzmir’de bir doktor intihar etti
İzmir’de görev yapan 37 yaşındaki doktor, eşinin şehir dışında olduğu gün evinde intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli doktor Kadir Çoşkun (37) Küçükçiğli Mahallesi’ndeki evinde eşinin şehir dışında olduğu sırada intihar etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı.
Çoşkun’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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