Bakırköy'de panik anları... Bisikletiyle iskelede ilerlerken denize düştü!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:33

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:35

Şenlikköy Mahallesi Park İçi Yolu'nda iskelede saat 20.00 sıralarında bisikletiyle ilerleyen kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

İTFAİYE KURTARDI

Olayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, denizden çıkamayan kişiyi kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından denize düşen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.