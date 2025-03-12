Bakırköy'de panik anları... Bisikletiyle iskelede ilerlerken denize düştü!
Bakırköy'de sahildeki iskelede bisikletiyle ilerleyen kişi, denize düştü. Denizden çıkamayan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Şenlikköy Mahallesi Park İçi Yolu'nda iskelede saat 20.00 sıralarında bisikletiyle ilerleyen kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.
İTFAİYE KURTARDI
Olayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, denizden çıkamayan kişiyi kurtardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından denize düşen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #bisiklet
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