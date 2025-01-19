Bisiklet sürücüsüne 'alkollü araç kullanmak'tan ceza kesildi
Samsun’da bir bisiklet sürücüsüne "alkollü araç kullanmak"tan 9 bin 267 TL ceza yazıldı.
Samsun’un Bafra ilçesinde alkollü bisiklet sürücüsü denetime takıldı. Bafra Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, trafik denetimleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir bisikletliye alkol muayenesi yaptı.
Bisiklet sürücüsünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye, "alkollü araç kullanmak"tan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı.
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