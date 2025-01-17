Samsun'da 'elektrikli bisiklet' hırsızlığı: 5 kişi için karar verildi

Samsun’da elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 'elektrikli bisiklet' hırsızlığı: 5 kişi için karar verildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:21

Samsun’un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 12 Ocak Pazar günü, bir elektrikli bisiklet kilidi kırılarak çalındı. Olay polise haber verildi.

Polis hırsızlık olayıyla ilgili O.Ş. (46), N.K.(36), K.A.(27), N.B. (34) ve Ç.Ö.’yü (33) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Samsun

İlgili Haberler

Samsunspor, Avrupa kupalarına katılamama haberleri̇ni̇ yalanladı

Samsunspor, Avrupa kupalarına katılamama haberleri̇ni̇ yalanladı
Samsunspor'dan akademi için dev hamle! Cedric Cattenoy...

Samsunspor'dan akademi için dev hamle! Cedric Cattenoy...
Samsun'da eşiyle tartışan kişi kendini vurdu!

Samsun'da eşiyle tartışan kişi kendini vurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler