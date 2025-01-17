Samsun'da 'elektrikli bisiklet' hırsızlığı: 5 kişi için karar verildi
Samsun’da elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 12 Ocak Pazar günü, bir elektrikli bisiklet kilidi kırılarak çalındı. Olay polise haber verildi.
Polis hırsızlık olayıyla ilgili O.Ş. (46), N.K.(36), K.A.(27), N.B. (34) ve Ç.Ö.’yü (33) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Samsun
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