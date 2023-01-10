Bakırköy'de 'peçete kutusuyla' hırsızlık: Telefonu böyle çaldı...
İstanbul Bakırköy’de bir işyerinden çalışanı oyaladığı sırada elindeki peçete kutusuyla cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Sakızağacı Mahallesi'ndeki işyerinde, cuma günü müşteri gibi içeri giren bir kişi, çalışana sorular sormaya başladı. Personel sırtını döndüğü sırada ise elindeki peçete kutusunu masanın üzerindeki cep telefonunun üstüne koydu.
İşyeri çalışanının dalgınlığından faydalanan kişi, elindeki peçete kutusuyla perdeleyip, cep telefonunu alarak işyerinden çıktı.
PEÇETE KUTUSUYLA PERDELEDİ
Telefonun olmadığını gören personel, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, şüphelinin Ş.A. (36) olduğunu tespit etti.
Ş.A., gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri devam eden şüpheli adliyeye sevk edildi.
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