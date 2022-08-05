Bakırköy'de pes dedirten hırsızlık: Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı
İstanbul Bakırköy'de mağazada alışveriş yapan kadının çantasından telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelinin telefonu çaldığı anlar ise mağazanın kamerasına yansıdı.
Bakırköy'de bir mağazada 31 Ağustos Pazar günü alışveriş yapan bir kadının cep telefonu çalındı. İhbar üzerine Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Görüntülerde kadın müşterinin mağazada alışveriş yaptığı sırada, yanına yaklaşan hırsızın el çabukluğuyla telefonunu çaldığı belirlendi. Ekipler incelemelerinin ardından, hırsızlık şüphelisinin Memduh A. (33) olduğunu tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polisler, Memduh A.'yı geçen salı günü Güngören'de yakalayarak gözaltına aldı. İ
fadesi alınmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürülülen Memduh A. burdaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu
- Servisçiler Odası Başkanı'ndan zam açıklaması
- Kocaeli'de domuzlar şehre indi
- Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor konuştu
- Sürücü direnince 'Kafasına sık' diye bağırdılar
- Yol çalışması sırasında 'havan topu mermisi' bulundu
- Korkutan deprem uyarısı: '7.2 büyüklüğünde...'
- Korku dolu anlar: Döner bıçaklı maganda terör estirdi
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- Benzin ve motorine indirim geliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'