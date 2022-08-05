Bakırköy'de pes dedirten hırsızlık: Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı

İstanbul Bakırköy'de mağazada alışveriş yapan kadının çantasından telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelinin telefonu çaldığı anlar ise mağazanın kamerasına yansıdı.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:49
Bakırköy'de pes dedirten hırsızlık: Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı
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Bakırköy'de bir mağazada 31 Ağustos Pazar günü alışveriş yapan bir kadının cep telefonu çalındı. İhbar üzerine Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde kadın müşterinin mağazada alışveriş yaptığı sırada, yanına yaklaşan hırsızın el çabukluğuyla telefonunu çaldığı belirlendi. Ekipler incelemelerinin ardından, hırsızlık şüphelisinin Memduh A. (33) olduğunu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polisler, Memduh A.'yı geçen salı günü Güngören'de yakalayarak gözaltına aldı. İ

fadesi alınmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürülülen Memduh A. burdaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
 


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